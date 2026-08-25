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Gewerbeimmobilien in Koinoteta Mones Lemesou, Zypern

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Gewerbefläche 10 669 m² in Moni, Zypern
Gewerbefläche 10 669 m²
Moni, Zypern
Fläche 10 669 m²
Bedeutendes Geschäftsgebäude auf der Apostolou Petrou & Pavlou Avenue, Limassol - ein komple…
$28,94M
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Restaurant, Café in Moni, Zypern
Restaurant, Café
Moni, Zypern
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Gewerbefläche 2 794 m² in Moni, Zypern
Gewerbefläche 2 794 m²
Moni, Zypern
Fläche 2 794 m²
Ein kommerzielles Gebäude befindet sich an einer erstklassigen Eckposition im Stadtzentrum v…
$11,69M
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Moni, Zypern
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Büro in Moni, Zypern
Büro
Moni, Zypern
Stockwerk 1
Büroraum im Petru si Pavel Bereich, mit einer Gesamtfläche 190. Erdgeschoss 118 Pause ist Zw…
$798 639
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Moni, Zypern
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Restaurant, Café in Moni, Zypern
Restaurant, Café
Moni, Zypern
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Moni, Zypern
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Moni, Zypern
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Moni, Zypern
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