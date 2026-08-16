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Gewerbeimmobilien in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Hotel 2 000 m² in Kissonerga, Zypern
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
In einer der malerischsten und historischen Gegenden von Paphos, Zypern, bieten unsere Hotel…
$4,43M
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Gewerbefläche 257 m² in Kissonerga, Zypern
Gewerbefläche 257 m²
Kissonerga, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 257 m²
3 Apartments auf einem Grundstück in Kissonerga, Paphos – Title Deeds Ready Eine seltene In…
$599,408
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Andere 2 000 m² in Kissonerga, Zypern
Andere 2 000 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 2 000 m²
Diese gut vertretene Hotelwohnung befindet sich in ruhiger Lage im Dorf Kissonerga, Paphos, …
$4,50M
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Miethaus 1 381 m² in Kissonerga, Zypern
Miethaus 1 381 m²
Kissonerga, Zypern
Fläche 1 381 m²
Der Komplex von Wohnungen, Maisonetten und Villen, befindet sich im kleinen Küstendorf Kisso…
$5,23M
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