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Gewerbeimmobilien in Larnaka, Zypern

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68 immobilienobjekte total found
Hotel 1 633 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 40
Fläche 1 633 m²
Dieses moderne 4-stöckige Hotel liegt günstig im historischen Zentrum von Larnaca auf einer …
$15,35M
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Gewerbefläche in Tochni, Zypern
Gewerbefläche
Tochni, Zypern
Etagenzahl 2
Im Herzen des malerischen Dorfes Tochni gelegen, verbindet dieses wunderschön erhaltene trad…
$453,525
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Commercial Shop – Prime Retail Investment in Zentral-Larnaca Dieses Gewerbegeschäft ist Teil…
$546,447
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$570,746
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Hotel 830 m² in Tochni, Zypern
Hotel 830 m²
Tochni, Zypern
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 830 m²
In den sanften Hügellandschaften von Tochni bietet dieses Agrotourismus Aparthotel eine Inve…
$1,74M
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Investition 882 m² in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Investition 882 m²
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Fläche 882 m²
Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und wird unter kleinen Renovierungen und Installat…
$3,31M
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Investition 614 m² in Mazotos, Zypern
Investition 614 m²
Mazotos, Zypern
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 614 m²
Eine Wohnentwicklung bestehend aus vier unvollständigen Häusern in Mazotos, Larnaca. Die bei…
$956,176
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Büro 88 m² in Larnaka, Zypern
Büro 88 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 88 m²
Ein neuer Komplex im Stadtzentrum von Larnaca. Der Komplex befindet sich bequem zu Fuß vom h…
$299,650
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Büro 233 m² in Larnaka, Zypern
Büro 233 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 233 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$1,26M
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Gewerbefläche 932 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 932 m²
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 932 m²
Dies ist ein Eckgeschäftsgebäude in Larnaca Center, Prime Location. Es besteht aus einem Sho…
$3,54M
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Gewerbefläche 1 600 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 1 600 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 1 600 m²
Jede Wohnung ist ca. 75 qm. mit 2 Schlafzimmern und einer Terrasse, jeweils 40 qm. Die 2 Woh…
$3,54M
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Investition 1 387 m² in Pervolia, Zypern
Investition 1 387 m²
Pervolia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 1 387 m²
Strandfront 7 Villen zum Verkauf in Pervolia Touristengebiet für Larnaca. Die Häuser sind mi…
$3,07M
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Büro 123 m² in Larnaka, Zypern
Büro 123 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 123 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$708,752
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Investition 6 000 m² in Mazotos, Zypern
Investition 6 000 m²
Mazotos, Zypern
Fläche 6 000 m²
Das Grundstück umfasst 87.823 qm, fällt unter eine touristische Zone (Τ2ε), die es mit drei …
$22,43M
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Gewerbefläche 1 437 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 1 437 m²
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 437 m²
Ein kommerzielles Gebäude in Agios Nikolaos, Larnaca Gemeinde. Das Gebäude besteht aus einem…
$1,68M
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Geschäft in Finikoudes, Larnaca, befindet sich perfekt im Zentrum des lebhaften Einka…
$220,679
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Hotel 895 m² in Dromolaxia, Zypern
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 895 m²
Diese Stadtapartments sind 400 Meter von der Larnaca Beach Promenade entfernt und bieten Sel…
$2,95M
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Büro 178 m² in Larnaka, Zypern
Büro 178 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 178 m²
Premium Büroräume im Herzen des Geschäftsviertels von Larnaca, mit atemberaubendem 270-Grad …
$735,365
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,26M
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Hotel 10 133 m² in Oroklini, Zypern
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Zypern
Schlafräume 70
Fläche 10 133 m²
Gesamtgröße des Grundstücks: 13.257m2 Gesamtbaufläche: 10.133m2 (inkl. Keller) Gesamtbau…
$15,35M
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Investition 448 m² in Kiti, Zypern
Investition 448 m²
Kiti, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 448 m²
Freistehendes zweistöckiges Gebäude mit Keller in Κiti im Bezirk Larnaca. Das Gebäude besteh…
$656,975
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Etagenzahl 5
Moderne Büroräume in Limassol Dieses zeitgenössische Büroprojekt befindet sich in Limassol u…
$565,635
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$137,053
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Geschäft 300 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 300 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 300 m²
Handelsgeschäft im Stadtzentrum von Larnaca. Es hat 300 qm überdachte Bereiche und es befind…
$472,186
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Geschäft 142 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 142 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 142 m²
Ein neues kommerzielles Gebäude im Herzen von Larnaca. Das Projekt umfasst sowohl Büros als …
$562,656
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Büro 120 m² in Larnaka, Zypern
Büro 120 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 120 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$567,972
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Restaurant, Café in Psematismenos, Zypern
Restaurant, Café
Psematismenos, Zypern
Auf dem Markt ist ein Grundstück für Wohnentwicklung, in der Gegend von Psematismenos, Larna…
$138,412
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Shop Nr.1 befindet sich im pulsierenden Herzen von Larnaca und bietet eine außergewöhnli…
$406,514
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Hotel 3 500 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 3 500 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 3 500 m²
Freundlicher und etablierter Hotel-Appartement-Komplex mit Geschäften, ideal in der Nähe des…
$11,80M
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Investition 1 580 m² in Bezirk Larnaka, Zypern
Investition 1 580 m²
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 25
Fläche 1 580 m²
Dies sind zwei Wohngebäude, die zusammen zum Verkauf angeboten werden. Hervorragend in der K…
$3,72M
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