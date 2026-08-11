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Gewerbeimmobilien in Dali, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Lager 1 863 m² in Dali, Zypern
Lager 1 863 m²
Dali, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 863 m²
Ein Industrielager mit Büros und ein Geschäft in Dali, Nicosia. Sie umfasst folgende Bereich…
$2,30M
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Gewerbefläche 523 m² in Dali, Zypern
Gewerbefläche 523 m²
Dali, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 523 m²
In Idaliou, Nicosia, befindet sich ein zweistöckiges Handelslager, das derzeit als Aufnahmes…
$447,061
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Investition 740 m² in Dali, Zypern
Investition 740 m²
Dali, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 740 m²
Zwei Paare von Doppelhaushälften unvollständige Dreizimmerhäuser in Dali, Nicosia. Jedes Hau…
$702,377
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TekceTekce
Investition 313 m² in Dali, Zypern
Investition 313 m²
Dali, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 313 m²
Drei Wohnungen im ersten Stock in Dali, Nicosia. Es besteht aus zwei Drei-Zimmer-Wohnungen u…
$427,328
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