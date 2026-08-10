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Gewerbeimmobilien in Germasogeia, Zypern

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34 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 225 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 225 m²
Germasogeia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Wohngebäude in Germasogeia, Limassol. Immobilien mit mehreren Einheiten auf einem 780 m2 gro…
$2,02M
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Gewerbefläche 1 382 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 1 382 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 382 m²
Ein neuer Maßstab für zeitgenössische Arbeitsräume, diese markante kommerzielle Entwicklung …
$9,58M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Stockwerk 3
Ein Wohngebäude in Potamos Germasogeias, Limassol, mit 22 Studios (plus 3 zusätzliche Zimmer…
$4,17M
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TekceTekce
Andere 1 728 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 1 728 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 728 m²
Dieses moderne Wohnhaus befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Germasogeia und b…
$7,54M
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Geschäft 119 m² in Germasogeia, Zypern
Geschäft 119 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 119 m²
Schönes Geschäft in Potamos Germasogias einer der besten und verkehrsreichsten Gegenden in L…
$725,963
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Gewerbefläche 1 382 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 1 382 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 382 m²
Eine markante kommerzielle Entwicklung rund um das Konzept der Hauptbüros der nächsten Gener…
$9,49M
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Gewerbefläche 1 382 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 1 382 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 382 m²
Eine markante kommerzielle Entwicklung rund um das Konzept der Hauptbüros der nächsten Gener…
$9,49M
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Büro 1 970 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 1 970 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 970 m²
Etagenzahl 5
Im Herzen des Geschäftsviertels von Limassol wird ein neuer Business-Tower der Klasse A als …
$32,36M
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John Taylor Cyprus
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Gewerbefläche 795 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 795 m²
Germasogeia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 795 m²
Etagenzahl 3
Das Gebäude Die Architektur wird durch saubere zeitgenössische Linien definiert und schafft …
$2,07M
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Geschäft 49 m² in Germasogeia, Zypern
Geschäft 49 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 49 m²
Dies ist ein Büro 2 Ebenen in der besten Lage im touristischen Bereich auf der Hauptstraße, …
$315,031
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Andere 923 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 923 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 923 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein Haus in einem der begehrtesten Gegenden…
$3,99M
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Büro 2 084 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 2 084 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 2 084 m²
Etagenzahl 5
Verkauf: Moderne Bürofläche im Bau in einem der beliebtesten Bereiche - Potamos Germasoya. M…
$14,57M
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Büro in Germasogeia, Zypern
Büro
Germasogeia, Zypern
Zum Verkauf drei Büros der gesamten überdachten Fläche von 1118. 54 Quadratmeter auf Timoset…
$5,80M
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Andere 1 728 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 1 728 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 728 m²
Dieses moderne Wohnhaus befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Germasogeia und b…
$7,54M
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Büro 1 381 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 1 381 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 381 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude des Business Centers, entworfen auf der Grundlage des Konzepts der gemischten er…
$9,18M
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Gewerbefläche 670 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 670 m²
Germasogeia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 670 m²
Wohnhaus zum Verkauf – Germasogeia, Limassol Modernes Wohnhaus in der prestigeträchtigen Ge…
$3,37M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Stockwerk 4/4
Modernes Gebäude mit Panorama Ansichten in den Hügeln von Limassol Dieses wunderschön gesta…
$8,32M
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Geschäft 544 m² in Germasogeia, Zypern
Geschäft 544 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 544 m²
Brandneue PRIME Gewerbefläche auf der ersten Linie des Tourismusgebiets Germasogeia – einer …
$4,88M
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Gewerbefläche 300 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 300 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 300 m²
Dieses gemischte Gebäude besteht aus Geschäften auf dem Boden Ebene mit Obergeschoss Haus. D…
$1,43M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Etagenzahl 6
Ein Bürogebäude in einer großartigen Gegend, in der Nähe aller Annehmlichkeiten und mit einf…
$26,37M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Etagenzahl 5
Prime Hilltop Investitionsmöglichkeit in Germasogeia, Limassol Dieses außergewöhnliche Grund…
$4,27M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Dieses Projekt ist ein Wahrzeichen Business-Center, in Limassol Küsten kommerziellen Hub. Di…
$32,08M
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Restaurant, Café in Germasogeia, Zypern
Restaurant, Café
Germasogeia, Zypern
Das Hotel liegt in einem der renommiertesten Wohngebiete von Germasoya, bietet diese außerge…
$1,28M
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Büro 1 934 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 1 934 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 934 m²
Stockwerk 4
Business Center ein Gebäude auf einem Konzept einer Mischung von Hauptbüros entworfen. Konfe…
$9,40M
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Gewerbefläche 1 382 m² in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche 1 382 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 382 m²
Ein neuer Maßstab für zeitgenössische Arbeitsräume, diese markante kommerzielle Entwicklung …
$9,58M
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Büro in Germasogeia, Zypern
Büro
Germasogeia, Zypern
Business Center ein Gebäude, das auf einem Konzept einer Mischung von Hauptbüros entworfen w…
$5,23M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Zu verkaufen ist ein Steinhaus im Dorf Germasoya, das derzeit als Taverne fungiert.Die Gesam…
$256,236
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Andere 923 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 923 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 923 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein Haus in einem der begehrtesten Gegenden…
$3,99M
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Gewerbefläche in Germasogeia, Zypern
Gewerbefläche
Germasogeia, Zypern
Stockwerk 3/3
Modernes Gebäude mit Panorama Ansichten in den Hügeln von Limassol Dieses wunderschön gesta…
$4,00M
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Restaurant, Café 350 m² in Germasogeia, Zypern
Restaurant, Café 350 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 350 m²
Aktives Geschäft mit eigenen Räumlichkeiten. Die Geschäfte sind verbunden und werden in den …
$1,72M
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