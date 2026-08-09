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Gewerbeimmobilien in Nikosia, Zypern

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Nikosia
67
Strovolos
26
Aglangia
9
Lakatamia
4
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164 immobilienobjekte total found
Geschäft 262 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 262 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 262 m²
Im Erdgeschoss eines Komplexes in Aglantzia breitet sich das Restaurant über 2 Einheiten aus…
$584,330
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Investition 223 m² in Nikosia, Zypern
Investition 223 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen im zweiten Stock in Nicosias alten Stadtmauern. Jede Wohnung besteht…
$315,184
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Investition 497 m² in Nikosia, Zypern
Investition 497 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 497 m²
Ein gemischt genutztes Gebäude in Egkomi. Besteht aus einem Showroom mit Zwischengeschoss un…
$1,18M
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TekceTekce
Investition 740 m² in Dali, Zypern
Investition 740 m²
Dali, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 740 m²
Zwei Paare von Doppelhaushälften unvollständige Dreizimmerhäuser in Dali, Nicosia. Jedes Hau…
$702,377
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Gewerbefläche 3 145 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 3 145 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 3 145 m²
Ein siebenstöckiges Gewerbegebäude in Trypiotis, Nicosia. Es besteht aus: Ein Keller von ca…
$8,62M
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Büro 303 m² in Strovolos, Zypern
Büro 303 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 303 m²
Ein Büro in Agios Demetrios. Das Büro befindet sich im ersten Stock und nimmt den gesamten S…
$702,377
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Investition 853 m² in Nikosia, Zypern
Investition 853 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 853 m²
Ein vierstöckiges gemischt genutztes Gebäude mit Keller in Agioi Omologites, Nikosia. Das Ge…
$1,30M
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Gewerbefläche 1 128 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 1 128 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 128 m²
59% Anteil von zwei unvollständigen Wohngebäuden in Agioi Konstantinou & Elenis. Das Anwesen…
$885,349
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Gewerbefläche 5 124 m² in Nikosia, Zypern
Gewerbefläche 5 124 m²
Nikosia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 5 124 m²
Ein kommerzielles Gebäude zum Verkauf in Agios Dometios, Nicosia. Das Gebäude besteht aus ei…
$6,76M
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Büro 223 m² in Nikosia, Zypern
Büro 223 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 223 m²
Ein 7-stöckiges Gebäude im Stadtzentrum. Das Gebäude besteht aus sieben Etagen Büros und ein…
$815,069
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Investition 457 m² in Nikosia, Zypern
Investition 457 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 457 m²
Dieses beeindruckende Anwesen besteht aus zwei vereinigten Wohnungen, die die gesamte erste …
$505,245
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Geschäft 207 m² in Lakatamia, Zypern
Geschäft 207 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 207 m²
Shop mit Zwischengeschoss in Lakatameia, in Nicosia. Die Unterkunft bietet einen sehr guten …
$466,284
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Geschäft 430 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 430 m²
Spilia, Zypern
Fläche 430 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss eines siebenstöckigen Gebäudes in Agios Antonios, Nicosia. Sie u…
$991,590
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Geschäft 323 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 323 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 323 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss eines Gebäudes, Strovolos. Es besteht aus einem Erdgeschoss von …
$826,325
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Geschäft in Nikosia, Zypern
Geschäft
Nikosia, Zypern
470 qm Vielseitiger Showroom zum Verkauf in Pallouriotissa, Nikosia Entdecken Sie eine ungl…
$595,823
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Investition 313 m² in Dali, Zypern
Investition 313 m²
Dali, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 313 m²
Drei Wohnungen im ersten Stock in Dali, Nicosia. Es besteht aus zwei Drei-Zimmer-Wohnungen u…
$427,328
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Investition 5 200 m² in Strovolos, Zypern
Investition 5 200 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 5 200 m²
Big Property Complex! Verkauf & Lease-Back mit einem bekannten Unternehmen in Zypern, mit me…
$14,81M
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Büro 239 m² in Nikosia, Zypern
Büro 239 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 239 m²
Ein Büro im sechsten Stock des Wohngebäudes in Trypiotis, Nicosia. Es hat eine Fläche von 23…
$1,07M
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Geschäft 522 m² in Strovolos, Zypern
Geschäft 522 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 522 m²
Ein Restaurant im Erdgeschoss des gemischten Gebäudes in Agios Antonios, Nicosia. Es besteht…
$903,056
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Restaurant, Café in Paliometocho, Zypern
Restaurant, Café
Paliometocho, Zypern
Zwei geräumige Grundstücke stehen zum Verkauf in einem ruhigen Dorf in Nicosia County, das d…
$113,323
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Geschäft 365 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 365 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 365 m²
Ein idealer kleiner Baukasten mit großer Displayfront befindet sich im Erdgeschoss eines Geb…
$973,883
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Lager 626 m² in Ergates, Zypern
Lager 626 m²
Ergates, Zypern
Fläche 626 m²
Eine Leasing-Industriewerkstatt im Industriegebiet Ergates, Nicosia. Es verfügt über eine Fl…
$460,222
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Geschäft 105 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 105 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 105 m²
Dieser Laden befindet sich im Erdgeschoss eines gemischten Gebäudes in Kaimakli, Nicosia. Es…
$286,853
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Büro 211 m² in Spilia, Zypern
Büro 211 m²
Spilia, Zypern
Fläche 211 m²
Zwei Büros im 3. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes in Agios Antonios. Das Gebäude besteht aus…
$371,846
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Investition 600 m² in Nikosia, Zypern
Investition 600 m²
Nikosia, Zypern
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 600 m²
Investitionsangebot. Zu verkaufen ist ein komplettes Gebäude (mit geräumten Titeltaten) mit …
$1,59M
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Gewerbefläche 1 433 m² in Klirou, Zypern
Gewerbefläche 1 433 m²
Klirou, Zypern
Fläche 1 433 m²
Zweistöckiges Gebäude in Klirou. Das Gebäude besteht aus 2 Geschäften im Erdgeschoss und 4 W…
$1,08M
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Geschäft 199 m² in Spilia, Zypern
Geschäft 199 m²
Spilia, Zypern
Fläche 199 m²
Shop im Erdgeschoss in Agios Antonios, Nicosia. Es hat eine Fläche von 126 qm und eine Mezza…
$377,749
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Lager 1 863 m² in Dali, Zypern
Lager 1 863 m²
Dali, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 863 m²
Ein Industrielager mit Büros und ein Geschäft in Dali, Nicosia. Sie umfasst folgende Bereich…
$2,30M
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Gewerbefläche 866 m² in Spilia, Zypern
Gewerbefläche 866 m²
Spilia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 866 m²
Dies ist ein 4-stöckiges Gebäude mit Keller in Agios Antonios, Nicosia. Das Gebäude hat eine…
$696,474
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Geschäft 80 m² in Nikosia, Zypern
Geschäft 80 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 80 m²
Verkauf: 2 Identical Commercial Shops – Engomi, Nicosia Jede Immobilie verfügt über 80 qm üb…
$351,818
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