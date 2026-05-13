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Gewerbeimmobilien in Ypsonas Municipality, Zypern

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lagerräume
4
8 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Ypsonas Municipality, Zypern
Gewerbefläche
Ypsonas Municipality, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Gemstones Project, eine exklusive fünfköpfige Wohnentwicklung im schnell wachs…
$24,29M
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Lager 800 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 800 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 800 m²
Schönes Erdgeschoss-Lager in Ypsonas Bereich (Agios Sylas ) in Limassol mit überdachter Fläc…
$1,73M
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Lager 4 400 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 4 400 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 4 400 m²
Ein brandneues Lager, das derzeit im Bau steht und sich ideal im gefragten Industriegebiet v…
$3,30M
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Lager 4 400 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 4 400 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 4 400 m²
Ein brandneues Lager, das derzeit im Bau steht und sich ideal im gefragten Industriegebiet v…
$3,29M
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Investition in Ypsonas Municipality, Zypern
Investition
Ypsonas Municipality, Zypern
Fabrik zum Verkauf mit den Photovoltaikanlagen in Ypsonas Bereich, Limassol Distric. Das Gru…
$6,49M
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Investition 6 360 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Investition 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 176
Fläche 6 360 m²
Wohnentwicklung zum Verkauf in Ypsonas, Limassol Strategisch gelegen mit exzellentem Zugang …
$24,36M
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Miethaus 6 360 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Miethaus 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 176
Fläche 6 360 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: modernes Apartmentgebäude unter dem Projekt mit einer Gesamt-Innenfläche von 2…
$24,30M
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Lager 2 290 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 2 290 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 2 290 m²
Geräumiges Warehouse zum Verkauf – Ypsonas Area Dieses große und funktionale Lager befindet …
$2,87M
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