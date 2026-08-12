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Gewerbeimmobilien in Limassol Municipality, Zypern

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605 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 1 570 m² in Limassol District, Zypern
Fertiges Geschäft 1 570 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 1 570 m²
Werfen wir einen Blick auf das NEON Limassol Projekt.Für weitere Informationen zu anderen Pr…
$6,78M
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Gewerbefläche 830 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 830 m²
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 830 m²
Etagenzahl 3
Dieses luxuriöse 3-stöckige Wohngebäude besteht aus nur sechs geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen,…
$2,66M
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Gewerbefläche 566 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 566 m²
Limassol, Zypern
Fläche 566 m²
Modernes und luxuriöses Bürogebäude im Herzen von Limassol, in der Nähe aller Annehmlichkeit…
$3,31M
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TekceTekce
Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
$1,39M
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Büro 99 m² in Limassol, Zypern
Büro 99 m²
Limassol, Zypern
Fläche 99 m²
Zum Verkauf: Moderne Off-Plan-Büro befindet sich im dritten Stock eines achtgeschossigen Geb…
$1,49M
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Büro 275 m² in Limassol, Zypern
Büro 275 m²
Limassol, Zypern
Fläche 275 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,52M
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Investition 815 m² in Limassol, Zypern
Investition 815 m²
Limassol, Zypern
Fläche 815 m²
Das Gebäude besteht aus Erdgeschoss plus zwei Etagen und Keller. Es besteht die Möglichkeit,…
$2,95M
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Büro 142 m² in Limassol, Zypern
Büro 142 m²
Limassol, Zypern
Fläche 142 m²
Elegantes Büro im ersten Stock in Agia Zoni, Limassol Dieses wunderschön renovierte Gebäude …
$820,423
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Büro 161 m² in Limassol, Zypern
Büro 161 m²
Limassol, Zypern
Fläche 161 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,00M
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Büro 201 m² in Limassol, Zypern
Büro 201 m²
Limassol, Zypern
Fläche 201 m²
Stockwerk 201
Diese exklusive 8-stöckige Klasse Ein Businesscenter befindet sich in einem der renommiertes…
$1,52M
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Büro in Limassol District, Zypern
Büro
Limassol District, Zypern
Stockwerk 2/4
Büroraum – Mesa Geitonia, Limassol Diese moderne Büroentwicklung setzt einen neuen Standard…
$3,05M
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Investition 1 400 m² in Limassol, Zypern
Investition 1 400 m²
Limassol, Zypern
Fläche 1 400 m²
Prime Investment Opportunity – Gebäude zum Verkauf in Central Limassol | €5.000.000 Präsenti…
$5,90M
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Geschäft 175 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 175 m²
Limassol, Zypern
Fläche 175 m²
Wir erweitern unser kommerzielles Portfolio mit einem beneidenswerten Projekt im Herzen der …
$3,31M
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Büro 200 m² in Limassol, Zypern
Büro 200 m²
Limassol, Zypern
Fläche 200 m²
Bürofläche an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen von Limassol und in unmittelbarer Nähe …
$749,009
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
$1,39M
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Investition 1 738 m² in Limassol, Zypern
Investition 1 738 m²
Limassol, Zypern
Fläche 1 738 m²
Neue moderne Hightech. Bürogebäude! Hauptmerkmale: Das Gebäude hat eine attraktive erstklas…
$14,17M
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Gewerbefläche 1 688 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 1 688 m²
Limassol, Zypern
Fläche 1 688 m²
Ein fabelhaftes Gebäude in der geschäftigen Avenida von Limassol, Sechs Stockwerke umfassen,…
$7,46M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 1
Exklusiver Wohnraum am Meer im Herzen von Limassol Typ: Business Center Stadt: Limassol Geb…
$2,39M
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Gewerbefläche 306 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 306 m²
Limassol, Zypern
Fläche 306 m²
Eine seltene Gelegenheit, ein wunderschön erhaltenes historisches Steingebäude im Herzen der…
$1,85M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Prime Seafront Büroflächen zum Verkauf – Kanika Enaerios Complex, Limassol 🏢Innenfläche: 1.0…
$5,46M
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Büro 163 m² in Limassol, Zypern
Büro 163 m²
Limassol, Zypern
Fläche 163 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$2,82M
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Andere 250 m² in Limassol, Zypern
Andere 250 m²
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen: ein atemberaubendes Wohnhaus im Herzen von Agia Zoni. Dieses geräumige Anwesen…
$642,530
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Büro 187 m² in Limassol, Zypern
Büro 187 m²
Limassol, Zypern
Fläche 187 m²
Stockwerk 187
Diese exklusive 8-stöckige Klasse Ein Businesscenter befindet sich in einem der renommiertes…
$1,42M
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Büro 98 m² in Limassol, Zypern
Büro 98 m²
Limassol, Zypern
Fläche 98 m²
Entdecken Sie eine fantastische Gelegenheit, ein komplett renoviertes Erdgeschoss-Büro in de…
$345,549
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Geschäft in Limassol, Zypern
Geschäft
Limassol, Zypern
Etagenzahl 3
Moderne Handelsgeschäfte in Zakaki – Limassol Im schnell ausgebauten Stadtteil Zakaki bietet…
$859,487
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Gewerbefläche 300 m² in Limassol, Zypern
Gewerbefläche 300 m²
Limassol, Zypern
Fläche 300 m²
Dieses zentral gelegene Gebäude im pulsierenden Stadtteil Agia Triada von Limassol bietet ei…
$1,02M
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Geschäft 190 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 190 m²
Limassol, Zypern
Fläche 190 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,19M
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Geschäft 358 m² in Limassol, Zypern
Geschäft 358 m²
Limassol, Zypern
Fläche 358 m²
Ein geräumiges 538 m2 großes Geschäft im Herzen von Anexartisias im Agia Napa Bereich von Li…
$3,60M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Renoviertes Büro an der Makarios Avenue, Limassol Modernes Büro im ersten Stock, komplett r…
$388,903
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Büro 210 m² in Limassol, Zypern
Büro 210 m²
Limassol, Zypern
Fläche 210 m²
Stockwerk 4
Ein Premium-Markenneues Büro zum Verkauf in einer modernen kommerziellen Entwicklung im bege…
$1,38M
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