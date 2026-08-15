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Gewerbeimmobilien in Paphos, Zypern

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105 immobilienobjekte total found
Geschäft 110 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 110 m²
Paphos, Zypern
Fläche 110 m²
**ZUM VERKAUF | VOLLSTÄNDIG RENOVIERTER HANDELSSCHIFF | PAPHOS CITY CENTRE* * Eine ausgezei…
$253,640
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Büro 1 260 m² in Paphos, Zypern
Büro 1 260 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 260 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Moderne Bürofläche im Bau im Zentrum von Paphos mit einer Innenfläche von 1.890 Qua…
$8,02M
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Geschäft 41 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 41 m²
Paphos, Zypern
Fläche 41 m²
Kaufen Sie in Kato Paphos. Der Innenbereich ist 41m2 mit 4m2 überdachter Veranda. Die Anl…
$144,040
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Geschäft 446 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 446 m²
Paphos, Zypern
Fläche 446 m²
Im Zentrum von Paphos steigt ein neuer kommerzieller Hub – ein fortschrittliches Mischhaus f…
$2,69M
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Business Centre in Paphos, Zypern
Business Centre
Paphos, Zypern
Fläche 349 m²
Verkauf: Halbgeschoss Bürofläche auf der ersten Ebene im Business Centre, Paphos.Ein moderne…
$1,77M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2/5
Moderne Class-A Büro- und Einzelhandelsräume im Herzen von Paphos Entdecken Sie eine erstkl…
$1,03M
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, mit geräumigen Service-Ap…
$604,138
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Büro 1 082 m² in Paphos, Zypern
Büro 1 082 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 082 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Ein ganz neues Bürogebäude unter dem Projekt mit einer beeindruckenden Innenfl…
$5,16M
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Investition 845 m² in Paphos, Zypern
Investition 845 m²
Paphos, Zypern
Fläche 845 m²
Diese Unterkunft befindet sich in der idealen Lage zwischen Kato Paphos und Universal. Das G…
$1,59M
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Hotel in Paphos, Zypern
Hotel
Paphos, Zypern
Schlafräume 35
Das Pensions-Nursing-Haus in Paphos, Zypern. Das Pflegeheim bietet seinen Service seit 25 Ja…
$1,72M
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Hotel 2 790 m² in Paphos, Zypern
Hotel 2 790 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 45
Fläche 2 790 m²
Hotel Apartment Complex zum Verkauf – Gräber der Könige, Paphos. Ausgezeichnete Inves…
$10,36M
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Geschäft in Paphos, Zypern
Geschäft
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Erdgeschoss Shop 1 & Erdgeschoss Shop 2 Die genannten Eigenschaften bestehen aus zwei kontin…
$376,771
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Investition 909 m² in Paphos, Zypern
Investition 909 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 909 m²
Ein modernes Gewerbegebäude befindet sich am Eingang der Stadt Paphos, nur eine kurze Entfer…
$3,72M
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Geschäft 146 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 146 m²
Paphos, Zypern
Fläche 146 m²
Shop zum Verkauf befindet sich im Erdgeschoss des Business Centers. Bestehen Sie aus einem H…
$914,860
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Geschäft 289 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 289 m²
Paphos, Zypern
Fläche 289 m²
Stockwerk 2
Commercial Shop / Restaurant zum Verkauf - Paphos Stadtzentrum Gewerbeimmobilie zum Verkauf…
$437,696
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Büroräume – Arbeiten im Stil Innerhalb dieses multifunktionalen Komplexes sind Büroräume so …
$1,05M
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Gewerbefläche in Paphos, Zypern
Gewerbefläche
Paphos, Zypern
Etagenzahl 3
Dieses brandneue Wohngebäude befindet sich in der begehrten Universalgegend von Paphos und b…
$1,82M
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Gewerbefläche 1 070 m² in Paphos, Zypern
Gewerbefläche 1 070 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 070 m²
Verkauf: Ein geräumiges Gewerbegebäude mit 1090 m2 Innenfläche, perfekt in der blühenden St…
$2,65M
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Pafos ganze Etage in Konia, Zypern
Pafos ganze Etage
Konia, Zypern
Zimmer 22
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 698 m²
Etagenzahl 3
Ganze Etage — 22 Büros, Innenfläche 630 m² + Veranda 68 m², Gesamtfläche 698 m². Preis ab 3.…
$3,50M
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Gewerbefläche 600 m² in Paphos, Zypern
Gewerbefläche 600 m²
Paphos, Zypern
Fläche 600 m²
Dieses Handelsgebäude befindet sich in Kato Paphos. Das Gebäude besteht aus 3 Geschäften und…
$1,77M
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Büro 547 m² in Anavargos, Zypern
Büro 547 m²
Anavargos, Zypern
Fläche 547 m²
Etagenzahl 6
Dieses moderne Gewerbegebäude befindet sich am Eingang der Stadt Paphos, in der Nähe des Sta…
$3,61M
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Geschäft 34 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 34 m²
Paphos, Zypern
Fläche 34 m²
Abschlusstag :ca. 18 MONTHS Verkauf: Erdgeschoss-Shop mit einem Innenraum von 34 m2, befind…
$599,207
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Investition 1 074 m² in Paphos, Zypern
Investition 1 074 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 074 m²
Ein vierstufiges, zentral gelegenes, modernes Gebäude, auf einem individuellen Grundstück mi…
$2,83M
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Investition 800 m² in Paphos, Zypern
Investition 800 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Gebäude zum Verkauf in Agios Pavlos, Paphos. Es besteht aus vier, 3 Schlafzimmer Wohnungen. …
$1,12M
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Investition 1 866 m² in Paphos, Zypern
Investition 1 866 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 24
Fläche 1 866 m²
Exklusives, luxuriöses, gated Projekt befindet sich am Strand im Herzen von Paphos hafen Ber…
$21,89M
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Lager 1 088 m² in Paphos, Zypern
Lager 1 088 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 088 m²
Das gesamte Gebäude für 9 Wohnungen - Paphos | Zypern.Projekt ROI Residence - PaphosROI RESI…
$3,60M
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Geschäft 137 m² in Paphos, Zypern
Geschäft 137 m²
Paphos, Zypern
Fläche 137 m²
Drei einheitliche Einzelhandelseinheiten in einem Gebäude im Viertel Agios Theodoros, Gemein…
$362,981
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Büro 187 m² in Paphos, Zypern
Büro 187 m²
Paphos, Zypern
Fläche 187 m²
Dieses im Herzen von Paphos gelegene, einsatzbereite Büro bietet ein ideales Arbeitsumfeld m…
$1,21M
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Investition 1 160 m² in Paphos, Zypern
Investition 1 160 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 160 m²
Ein modernes und elegantes Projekt von geräumigen Büros, luxuriösen 3-Zimmer-Wohnungen, über…
$5,70M
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Andere 520 m² in Paphos, Zypern
Andere 520 m²
Paphos, Zypern
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 520 m²
Zum Verkauf: Wohnungsbau mit 8 Wohnungen x 2 Schlafzimmer, hat es eine geräumige überdachte …
$1,50M
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