Доверительное управление недвижимостью: что это и как работает?
Управление недвижимостью на доверительной основе — это услуга, при которой владелец передает свои объекты (жилую или коммерческую недвижимость) в ведение профессионала, специализирующегося на управлении недвижимостью.
Суть данного подхода состоит в том, что владелец передает третьей стороне право на управление своими объектами, а сам продолжает оставаться их собственником, получая прибыль в виде регулярных арендных платежей.
Основные шаги процесса:
- Оформление соглашения. Владелец и управляющий подписывают договор, который определяет перечень предоставляемых услуг, полномочия управляющего, сроки сотрудничества и размер вознаграждения.
- Передача прав на управление. Владелец передает управляющему всю необходимую документацию и предоставляет доверенность на совершение юридически значимых действий от своего имени.
- Управление недвижимостью. В обязанности управляющего входит:
- Поиск арендаторов и подписание договоров аренды.
- Контроль за состоянием объекта (квартиры или здания).
- Решение текущих вопросов, включая оплату коммунальных услуг, организацию ремонта и уборки.
- Регулярный контроль арендных поступлений и взыскание задолженностей.Управление получаемыми доходами и их передача собственнику.
Управляющий обычно получает доход в размере 10–15% от арендных поступлений. Эта комиссия может показаться значительной, однако взамен владелец освобождается от необходимости самостоятельно искать жильцов, показывать квартиру, заключать договоры и решать текущие вопросы. Все эти задачи берет на себя профессиональный управляющий.