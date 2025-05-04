Доверительное управление недвижимостью: что это и как работает?

Управление недвижимостью на доверительной основе — это услуга, при которой владелец передает свои объекты (жилую или коммерческую недвижимость) в ведение профессионала, специализирующегося на управлении недвижимостью.

Суть данного подхода состоит в том, что владелец передает третьей стороне право на управление своими объектами, а сам продолжает оставаться их собственником, получая прибыль в виде регулярных арендных платежей.

Основные шаги процесса:

Оформление соглашения. Владелец и управляющий подписывают договор, который определяет перечень предоставляемых услуг, полномочия управляющего, сроки сотрудничества и размер вознаграждения. Передача прав на управление. Владелец передает управляющему всю необходимую документацию и предоставляет доверенность на совершение юридически значимых действий от своего имени. Управление недвижимостью. В обязанности управляющего входит: Поиск арендаторов и подписание договоров аренды.

Контроль за состоянием объекта (квартиры или здания).

Решение текущих вопросов, включая оплату коммунальных услуг, организацию ремонта и уборки.

Регулярный контроль арендных поступлений и взыскание задолженностей.Управление получаемыми доходами и их передача собственнику.

Управляющий обычно получает доход в размере 10–15% от арендных поступлений. Эта комиссия может показаться значительной, однако взамен владелец освобождается от необходимости самостоятельно искать жильцов, показывать квартиру, заключать договоры и решать текущие вопросы. Все эти задачи берет на себя профессиональный управляющий.