Владение недвижимостью — это правовой статус, при котором лицо использует объект недвижимости и распоряжается им, но при этом может не являться собственником. Важно отметить, что владение может быть как долевым (fractional ownership), где объект находится в собственности у нескольких лиц, так и полным. Каждый тип владения имеет свои особенности и правовые ограничения, которые определяют доступ и права использования объекта.

Основные виды владения недвижимостью:

Полное владение (фрихолд). Владелец имеет полное право распоряжаться объектом, включая передачу его другим лицам и изменение условий использования, например, перевод из жилого в нежилое помещение.

Владелец имеет полное право распоряжаться объектом, включая передачу его другим лицам и изменение условий использования, например, перевод из жилого в нежилое помещение. Долевое владение. Объект находится в совместном владении у нескольких лиц, разделяющих связанные с ним права и обязанности. Раздел включает распределение доходов от аренды и необходимость согласования операций с недвижимостью между совладельцами​.

Владельцы имеют право распоряжаться недвижимостью в рамках своей доли, включая возможность сдачи в аренду, использование для проживания или ведения бизнеса, если это не противоречит договору с другими совладельцами или законодательству. Обязанности включают регулярные выплаты налогов, уплату коммунальных расходов и выполнение требований по поддержанию имущества в надлежащем состоянии​.

Для минимизации налогов на имущество важно учитывать минимальные сроки владения при продаже недвижимости. Например, в России условием продажи без уплаты налога является владение объектов в течение 5 лет, и лишь для некоторых категорий объектов этот срок будет составлять 3 года.

Владение недвижимостью — это выгодная инвестиция, при этом не лишенная рисков. Например, при долевом владении спад на рынке снизит ценность доли. Если падение продолжается, может возникнуть желание избавится от актива, но сделать это без согласования с другими владельцами будет затруднительно.