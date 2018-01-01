Иммиграция
Иммиграция — термин, пришедший к нам из латинского языка, от Immigro — «вселяюсь/въезжаю», приставка «im-» переводитсякак «в». Таким образом, в переводе слово означает въезд граждан одного государства в другое для временного или постоянного проживания. Например, человек, переехавший в Америку из Мексики или Польши, для США — иммигрант.
Причин иммиграции много, но все они сводятся к одной — к поиску лучшей жизни для себя и своих родных. Мотивы переезда в другое государство варьируются в зависимости от страны исхода иммигранта, его пола, возраста, культурного контекста, ценностей, менталитета:
- Кто-то спасается от военных действий, политических потрясений, преследования по расовому/религиозному/иному признаку.
- Кто-то стремится получить качественное высшее образование, найти более высокооплачиваемую работу.
Самые популярные виды иммиграции: работа и бизнес
- Трудовая иммиграция. Очень популярная разновидность, которую еще называют независимой или профессиональной. Под этим термином подразумевается въезд иностранцев в страну для последующего трудоустройства.
- Бизнес-иммиграция. Это въезд в другую страну с целью открытия в ней своего дела. Многие государства для стимуляции интереса иностранных инвесторов и бизнес-иммигрантов разрабатывают всевозможные . Например, это может быть экономическое гражданство, послабления в налогообложении, помощь государства в открытии и поддержания бизнеса. Для зажиточных людей бизнес-иммиграция зачастую — практичный способ диверсифицировать активы, а заодно и получить или в другой стране.