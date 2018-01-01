Иммиграция

Иммиграция — термин, пришедший к нам из латинского языка, от Immigro — «вселяюсь/въезжаю», приставка «im-» переводитсякак «в». Таким образом, в переводе слово означает въезд граждан одного государства в другое для временного или постоянного проживания. Например, человек, переехавший в Америку из Мексики или Польши, для США — иммигрант.

Причин иммиграции много, но все они сводятся к одной — к поиску лучшей жизни для себя и своих родных. Мотивы переезда в другое государство варьируются в зависимости от страны исхода иммигранта, его пола, возраста, культурного контекста, ценностей, менталитета:

Кто-то спасается от военных действий, политических потрясений, преследования по расовому/религиозному/иному признаку.

Кто-то стремится получить качественное высшее образование, найти более высокооплачиваемую работу.

Самые популярные виды иммиграции: работа и бизнес