Квартира: виды, особенности и характеристики
Квартира — это жилое помещение, состоящее из одного или нескольких зон, как жилых, так и не жилых, и является самостоятельным объектом недвижимости. Квартира предназначена для проживания граждан и может быть различной площади, планировки и состояния. В отличие от домов, квартиры часто имеют общие стены, потолки и коммуникации с соседними помещениями, что требует регулирования взаимодействий между собственниками и соблюдения правил совместного пользования.
Типы квартир:
- Многокомнатные квартиры. Самой базовой квартирой является однокомнатная, и ее ценник на рынке один из самых низких. Такие помещения включают в себя одну жилую комнату и одну нежилую (кухня), а также санузел. По мере увеличения числа жилых комнат увеличивается общая площадь и цена. Самыми ходовыми являются одно, двух и трехкомнатные квартиры, реже — четырех- и пятикомнатные.
- Студии. Это квартиры с открытой планировкой, где кухня, гостиная и спальная зона находятся в одном помещении. Такой тип квартиры популярен в больших городах ввиду низкой стоимости.
- Пентхаусы. Это квартиры, расположенные на последних этажах высотных зданий, часто с террасами и панорамными видами.
Популярные термины: