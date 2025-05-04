Квартира — это жилое помещение, состоящее из одного или нескольких зон, как жилых, так и не жилых, и является самостоятельным объектом недвижимости. Квартира предназначена для проживания граждан и может быть различной площади, планировки и состояния. В отличие от домов, квартиры часто имеют общие стены, потолки и коммуникации с соседними помещениями, что требует регулирования взаимодействий между собственниками и соблюдения правил совместного пользования.

Типы квартир: