  4. Жилой квартал Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo

Жилой квартал Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo

ID: 28660
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

An apartment of 61 m2 is for sale on the first floor of a smaller residential building in Zabjelo. The apartment is located in a quiet Romanovi street, has its own yard and parking spaces in front of the building. It has two bedrooms, separate kitchen with dining room, toilet and two terraces.

