  Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Майами, США
от
$645
;
7
ID: 28799
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Jednosoban namješten stan u Bloku 9 dostupan je za izdavanje. Stan se nalazi na trećem spratu, u urbanom dijelu grada i istočno je orjentisan. Stan je useljiv od 1. avgusta.

Местонахождение на карте

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
от
$554,531
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
от
$1,174
Жилой квартал Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
от
$763
Жилой квартал Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
от
$221,813
Жилой квартал Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
от
$82,153
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
от
$645
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Показать все Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Жилой квартал One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
от
$4,108
For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
от
$352
Izdaje se nenamješten jednosoban stan, površine 60m2, na prvom spratu privatne kuće, u Vranićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u mirnom i porodičnom okruženju, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevn…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
от
$411
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicno…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
