  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Майами, США
от
$1,584
;
10
Оставить заявку
ID: 28463
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se prostran i funkcionalan trosoban stan, površine 120m2, u jednom od najtraženijih djelova Podgorice, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spaveće sobe, dva kupatila, garderober i dvije terase. Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Stan je idealan za porodice ili višečlano domaćinstvo. Nalazi se u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, kafića i svih važnih sadržaja koje nudi gradski život. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Майами, США
от
$587
Жилой квартал One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Майами, США
от
$117,361
Жилой квартал Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Майами, США
от
$554,531
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$763
Жилой квартал One bedroom apartment with the garage, City kvart
Майами, США
от
$166,653
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$1,584
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Майами, США
от
$2,582
Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe p…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Майами, США
от
$645
Izdaje se polunamjesten dvosoban stan, povrsine 69m2, na prvom spratu stambene zgrade, pod Ljubovic. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Показать все Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Майами, США
от
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации