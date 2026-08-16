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Квартиры-студии с видом на море в Шардже, ОАЭ

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Аш-Шарджа
15
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1 объект найдено
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в новом комплексе Aysha у воды! Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан! Легкий…
$143,506
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

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