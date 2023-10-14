Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Рас-эль-Хайма
  5. Дома

Дома с бассейном в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

виллы
5
таунхаусы
7
2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти