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Жильё с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

квартиры
34
дома
20
16 объектов найдено
Студия с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€260,617
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€469,109
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€833,971
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 17
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 10
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€291,988
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/19
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
€260,284

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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