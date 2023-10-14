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Рас-эль-Хайма
Жильё с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Студия с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€260,617
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€469,109
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€833,971
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
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Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
5
5
799 м²
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
€1,75 млн
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
115 м²
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
€200,714
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
1
82 м²
9/19
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
€260,284
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5
455 м²
3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
239 м²
3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
4
3
192 м²
28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€682,854
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Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
3
2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
€466,026
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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