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Жильё с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

квартиры
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дома
20
20 объектов найдено
Студия с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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€260,617
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€469,109
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€833,971
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 799 м²
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
€1,75 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Готовые апартаменты в эмирате Рас Аль Хайма с рассрочкой платежа на 5 лет, где Вы приобретае…
€200,714
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/19
Апартаменты на берегу моря на острове в Рас-эль-Хайме Комплекс Bay Residences расположен …
€260,284
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€682,854
Вилла 2 комнаты с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
€466,026

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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