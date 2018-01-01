SLS Dubai hotel & residences

- Конечные пользователи - Гостиничные апартаменты - Готов к переезду и полностью готов к работе. - Полностью обслужен и полностью меблирован. - Все апартаменты отеля с отдельной террасой - Вся отделка от лучших европейских брендов. - Бесплатный доступ ко всем удобствам - Бесплатное членство Accor Diamond - Доступ к самым высоким пейзажным бассейнам в мире (Книга рекордов Гиннеса) - СПА и тренажерный зал с оборудованием Technogym - Высоко востребованное место рядом с центром города. - ПЛАНЫ ОПЛАТЫ - 30/70 за 3 года - 50/50 за 1 год - Полная оплата - Чтобы воспользоваться скидкой на покупную цену - ПРЕИМУЩЕСТВА - Живите в квартире сами - Арендуйте его на год самостоятельно - Передайте отелю как беспроблемную инвестицию без платы за обслуживание или скрытых затрат. - Возврат будет выплачиваться ежеквартально из арендного пула отеля, разделенного 50/50. - дирхам. 50 за кв. фут. ежегодно - Полностью меблирована - Электричество включено - Вода включена - Расширение возможностей включено - Интернет включен - Уборка номера и замена белья 3 раза в неделю. - Круглосуточный консьерж - Круглосуточный парковщик - Никаких дополнительных счетов * Единица конечного пользователя: * ЦЕНЫ * Лофт с 1 спальней * дирхам. 3 207 613 * Дуплекс с 1 спальней * дирхам. 3 672 770 * Дуплекс с 2 спальнями * дирхам. 7 462 758