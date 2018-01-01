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SLS Dubai hotel & residences

Дубай, ОАЭ
от
€816,354
;
13 1
Описание Описание
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О комплексе

- Конечные пользователи - Гостиничные апартаменты - Готов к переезду и полностью готов к работе. - Полностью обслужен и полностью меблирован. - Все апартаменты отеля с отдельной террасой - Вся отделка от лучших европейских брендов. - Бесплатный доступ ко всем удобствам - Бесплатное членство Accor Diamond - Доступ к самым высоким пейзажным бассейнам в мире (Книга рекордов Гиннеса) - СПА и тренажерный зал с оборудованием Technogym - Высоко востребованное место рядом с центром города. - ПЛАНЫ ОПЛАТЫ - 30/70 за 3 года - 50/50 за 1 год - Полная оплата - Чтобы воспользоваться скидкой на покупную цену - ПРЕИМУЩЕСТВА - Живите в квартире сами - Арендуйте его на год самостоятельно - Передайте отелю как беспроблемную инвестицию без платы за обслуживание или скрытых затрат. - Возврат будет выплачиваться ежеквартально из арендного пула отеля, разделенного 50/50. - дирхам. 50 за кв. фут. ежегодно - Полностью меблирована - Электричество включено - Вода включена - Расширение возможностей включено - Интернет включен - Уборка номера и замена белья 3 раза в неделю. - Круглосуточный консьерж - Круглосуточный парковщик - Никаких дополнительных счетов * Единица конечного пользователя: * ЦЕНЫ * Лофт с 1 спальней * дирхам. 3 207 613 * Дуплекс с 1 спальней * дирхам. 3 672 770 * Дуплекс с 2 спальнями * дирхам. 7 462 758

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
75
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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SLS Dubai hotel & residences
Дубай, ОАЭ
от
€816,354
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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