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Orla Dorchester Collection by Omniyat

Дубай, ОАЭ
от
€5,58 млн
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Orla Dorchester Collection by Omniyat — резиденции с пятизвездочным сервисом на полумесяце Пальмы Джумейра. Непрерывный 270-градусный вид из бассейна на небоскребы Дубая и бирюзовые воды Персидского залива делает этот комплекс поистине уникальным местом для жизни.

ОСОБЕННОСТИ
Апартаменты в Orla Residences предлагают лучшие удобства и сервис пятизвездочного отеля. Здесь каждый житель сможет в полной мере прочувствовать индивидуальный подход персонала, насладиться уединением и повышенным уровнем комфорта.

Жителям будут доступны исключительные удобства. В их числе:

  • пляжный клуб для резидентов;
  • большой бескрайний бассейн;
  • детский и взрослый бассейны;
  • фитнес-центр;
  • студия йоги;
  • многофункциональный зал;
  • спа-центр;
  • салон по уходу за животными;
  • библиотечный и сигарный лаунжи;
  • кинотеатр.


АРХИТЕКТУРА И ПЛАНИРОВКИ
Образец элегантного стиля и роскоши. Гармоничный дизайн комплекса сочетается с богатым природным ландшафтом. Благодаря удобному расположению проекта каждая из резиденций Orla буквально парит над курортом и мерцающим морем. Здесь представлено множество вариантов квартир, соответствующих индивидуальным желаниям каждого жителя. Они располагаются как на одном, так и на двух этажах, что обеспечивает наилучшее использование каждого жилого пространства.

Жилье в Orla Residences делится на апартаменты, дуплексы, симплексы и так называемые «небесные дворцы» – в общей сложности 86 уникальных резиденций. Квартиры в строящемся ЖК Orla Residences по цене застройщика будут иметь от двух до четырех спален.

Площади жилых единиц в Orla Residences:

  • апартаменты с двумя спальнями – от 260 до 390 м²;
  • симплексы с тремя и четырьмя спальнями – от 307 до 975 м²;
  • дуплексы с тремя спальнями – от 260 до 975 м²;
  • небесные дворцы «sky palaces» – от 1579 до 2044 м².

Проект расположен на берегу моря, в районе Palm Jumeirah, на вершине рукотворного острова, называемой полумесяцем, на участке площадью около 3 га. В жилом комплексе также предусмотрена двухуровневая парковка. Жители смогут наслаждаться 270-градусным обзором и потрясающими видами на город и Персидский залив.

ЛОКАЦИЯ
Расположен в окружении отелей премиум-класса в районе Рalm Jumeirah
Orla Dorchester Collection имеет шикарное расположение на изгибе острова Palm Jumeirah. В этом районе располагаются самые лучшие в мире отели, развлекательные и торговые объекты. Достопримечательности рядом – Lost Chambers Aquarium, Aquaventure Waterpark, The View at The Palm, а также парк Al Ittihad с 60 разновидностями растений и деревьев.

ИНВЕСТИЦИИ
Orla Residences – во всех смыслах уникальный проект, достоинства которого нельзя переоценить. Застройщик предлагает не просто жилье, а полноценный курортный образ жизни с удобствами мирового уровня и незабываемым видом на море.

При условии сдачи недвижимости в аренду на острове доходность может составлять от 3,7 до 5,5% в год. Инвестиции в недвижимость от застройщика Omniyat в Дубае уже доступны на нашем сайте. Оставьте заявку для получения консультации или индивидуального подбора объекта.

Проект будет полностью завершен и передан в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. После завершения строительства Orla Residences станет одной из жемчужин острова Palm Jumeirah и неотъемлемой частью рынка недвижимости премиум-класса в Дубае.


Для получения подробной информации о ценах, планировках, рассрочке и любых других вопросов об ORLA, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по недвижимости.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 325.0
Цена за м², EUR 17 362
Цена квартиры, EUR 5 575 000
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Orla Dorchester Collection by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
€5,58 млн
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