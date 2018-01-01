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Новая резиденция Central Park с бассейнами и садами, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€2,49 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на Бурдж Халифа.

Резиденция располагает парками и садами, детскими площадками, бассейнами и зонами отдыха, фитнес-клубами.

Окончание строительства - апрель 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Джумейра-Бич - 10 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 17 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Central Park с бассейнами и садами, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€2,49 млн
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Жилой комплекс The Atria
Жилой комплекс The Atria
Дубай, ОАЭ
от
€326,211
Площадь 75 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Отельные апартаменты в комплексе The Atria в востребованном районе Business Bay. Жителям комплекса доступно множество удобств: ландшафтный сад, зона отдыха на открытом воздухе, бассейн, консьерж-сервис, фитнес-центр, роскошный Спа-центр, парные и сауны, детский бассейн, рестораны и кафе, магазины и бутики, парковочные места, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Комплекс расположен в самом центре мегаполиса рядом с Dubai Creek. Расстояние до моря составляет 3.5 км, а до главных достопримечательностей города, таких как Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Bowling Center можно добраться за 10—15 минут. В шаговой доступности от The Atria Residences расположен торгово-развлекательный центр Bay Avenue Mall, в котором представлены брендовые бутики, кафе и рестораны. План оплаты: 100 % оплата Есть возможность показа квартиры как лично, так и онлайн. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,01 млн
Агентство: TRANIO
Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками. На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк. Преимущества Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости. Расположение и объекты поблизости Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния: 800 метров до Bay Avenue Mall 850 метров до Sheikh Zayed Road 1 км до станции метро Business Bay 1,9 км до Бурдж-Халифы 2,2 км до Dubai Mall 3,7 км до DIFC 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
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