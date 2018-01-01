Отельные апартаменты премиум класса с развитой инфраструктурой в комплексе Empire Suites в районе Jumeirah Village Circle!
Апартаменты полностью меблированные!
Из премиальных удобств предусмотрены: полностью меблированные номера, сантехника из Италии, собственные бассейны и кинотеатры на террасе. На территории комплекса предусмотрены: бизнес-центр, ресторан, бассейн для взрослых и детей, сауна, джакузи, аква спортзал, зона для пробежек, зона барбекю, мини-гольф, детские игровые зоны.
Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы до парка, также недалеко от торговых центров Серкл Молла, Дубай Хиллс Молла, Эмирейтс Молла.
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
40% - по завершении
Возможно получение ВНЖ!
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