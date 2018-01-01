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Empire Suites

Дубай, ОАЭ
от
€223,574
;
21
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О комплексе

Отельные апартаменты премиум класса с развитой инфраструктурой в комплексе Empire Suites в районе Jumeirah Village Circle!

Апартаменты полностью меблированные!

Из премиальных удобств предусмотрены: полностью меблированные номера, сантехника из Италии, собственные бассейны и кинотеатры на террасе. На территории комплекса предусмотрены: бизнес-центр, ресторан, бассейн для взрослых и детей, сауна, джакузи, аква спортзал, зона для пробежек, зона барбекю, мини-гольф, детские игровые зоны.

Комплекс находится всего в 5 минутах ходьбы до парка, также недалеко от торговых центров Серкл Молла, Дубай Хиллс Молла, Эмирейтс Молла.

План оплаты:
10% - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
40% - по завершении
Возможно получение ВНЖ!

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
14
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 77.0
Цена за м², EUR 4,182
Цена квартиры, EUR 321,998
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 259.0
Цена за м², EUR 5,782
Цена квартиры, EUR 1,50 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Empire Suites
Дубай, ОАЭ
от
€223,574
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Площадь 39–89 м²
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Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Samana Mykonos в Dubai Studio City — это комплекс нового уровня, предлагающий роскошные студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном, разработанный Samana Developers. Высочайший уровень роскоши и отдыха, который может предложить Дубай, демонстрирует этот частный проект, выпущенный ограниченным тиражом, с пейзажными бассейнами и зонами джакузи. Премиум-резиденты могут наслаждаться роскошной жизнью в оживленном Дубае благодаря этой замечательной инициативе, которая открывает Грецию в Дубае. Инфраструктура: - Детский сад; - Комната для прислуги; - Бассейн; - Благоустроенная зеленая территория; - Детская площадка; - Собственный тренажерный зал; - Ресепшен; - Тренажерный зал; - Футбольное поле; - Теннисный корт; - Торговый центр; - Магазин; - Рестораны и кафе; - Детская игровая площадка; - Поле для гольфа. Расположение: - Рядом с интернациональными школами; - Близко к торговым центрам; - Близко от детского сада; - Близко к школе; - Рядом с общественным транспортом. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Жилой комплекс MAYAS GENEVA
Дубай, ОАЭ
от
€176,164
Площадь 42 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Mayas Geneva – новый жилой комплекс, расположившийся в районе Jumeirah Village Circle. Классический для Дубая проект малоэтажной застройки станет настоящим украшением сообщества и создаст для будущих жителей максимальное комфортные условия проживания. Архитектура жилого комплекса вполне узнаваема для Дубая: в ней сочетаются традиционные арабские мотивы, переложенные на современный лад. В проекте представлен широкий выбор резиденций: это продуманные и функциональные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 2 спальнями. Важная особенность резиденций – продуманные и функциональные планировки, которые идеально дополняются превосходной и качественной отделкой. Резиденты смогут наслаждаться не только отличной локацией, но и достойным уровнем жизни в собственных апартаментах. Жителям представлен широкий спектр дополнительных удобств, повышающих комфорт и качество жизни: - Обустроенное лобби с пространством для отдыха; - Тренажерный зал с современным оборудованием; - Инфинити-бассейн. - Зона для барбекю. - Детские игровые площадки. - Стоянка для велосипедов и велосипедные дорожки. - Парк и озелененные пространства для прогулок. 5-этажный жилой комплекс имеет превосходное местоположение. Во-первых, из окон открываются отличные виды на окрестности и живописные парки, обильно насыщенные зеленью. Во-вторых, всего за несколько минут жители смогут добраться до ключевых автомобильных трасс и доехать до любых районов Дубая. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Jadeel
Жилой комплекс Jadeel
Дубай, ОАЭ
от
€2,70 млн
Площадь 2 025 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Изысканные апартаменты в комплексе Jadeel в районе Umm Suqeim! Резидентам будут доступны просторные террасы с площадками для барбекю на крышах, откуда открываются захватывающие виды на Персидский залив и Burj Al Arab, фитнес-центр, бассейны, беговые и велосипедные дорожки, детские игровые площадки, парки и зоны для отдыха. Jadeel расположен в непосредственной близости от автомагистралей Jumeirah Street и Jumeirah Beach Road, что позволит резидентам легко передвигаться по Дубаю. При этом до ряда самых популярных мест эмирата можно добраться за 20 минут. К ним относятся, в частности, Bluewaters Island, Jumeirah Beach Residence, Downtown Dubai и, самое главное, Международный аэропорт Дубая. План оплаты: 50 % - на стадии строительства 50 % - по завершении Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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