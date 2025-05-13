Жилой комплекс Treppan Tower

UNIT MIX: Типичный 1 BR, 2 BR | 3 BR SKY VILLAS

Пляж - 20 минут

JLT - 17 минут

Dubai Marina 19 минут

Пальма Джумейра - 20 минут

Палм Джебель Али - 21 минута

Аэропорт Al Maktoum Intl: 22 минуты

Business Bay - 25 минут

Экосистема образа жизни, предназначенная для более здоровой, зеленой и удобной жизни. Философия Teppan Living опирается на три столпа: устойчивость, оздоровление и технологии. Каждое пространство тщательно разработано, чтобы объединить комфорт, устойчивость и благополучие, обеспечивая более здоровый и сбалансированный образ жизни. Технология служит посредником для удобства, позволяя людям жить своей лучшей жизнью с наименьшими усилиями.

Teppan Living объединяет людей - развивает связи, общий опыт и живое сообщество, которое создает чувство комфорта и принадлежности для каждого жителя. Это образ жизни, разработанный с учетом вашего благополучия.

Деревня Джумейра Треугольник - это безмятежное сообщество, расположенное между Шейх Мохаммед Бин Заид Роуд и Аль-Хайл Роуд в Дубае. Он расположен в самом сердце Дубая, на равном расстоянии от обоих концов города. Вы находитесь почти так же близко к международному аэропорту Дубая, как и от нового международного аэропорта Шейха Мактума. Это спокойный район, в основном состоящий из вилл и таунхаусов с традиционной арабской и средиземноморской эстетикой. Сообщество пышно-зеленое с несколькими парками и местами отдыха для отдельных лиц и семей.