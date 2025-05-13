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Жилой комплекс Treppan Tower

Дубай, ОАЭ
от
$253,199
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26165
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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UNIT MIX: Типичный 1 BR, 2 BR | 3 BR SKY VILLAS

  • Пляж - 20 минут
  • JLT - 17 минут
  • Dubai Marina 19 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Палм Джебель Али - 21 минута
  • Аэропорт Al Maktoum Intl: 22 минуты
  • Business Bay - 25 минут

Экосистема образа жизни, предназначенная для более здоровой, зеленой и удобной жизни. Философия Teppan Living опирается на три столпа: устойчивость, оздоровление и технологии. Каждое пространство тщательно разработано, чтобы объединить комфорт, устойчивость и благополучие, обеспечивая более здоровый и сбалансированный образ жизни. Технология служит посредником для удобства, позволяя людям жить своей лучшей жизнью с наименьшими усилиями.

Teppan Living объединяет людей - развивает связи, общий опыт и живое сообщество, которое создает чувство комфорта и принадлежности для каждого жителя. Это образ жизни, разработанный с учетом вашего благополучия.

Деревня Джумейра Треугольник - это безмятежное сообщество, расположенное между Шейх Мохаммед Бин Заид Роуд и Аль-Хайл Роуд в Дубае. Он расположен в самом сердце Дубая, на равном расстоянии от обоих концов города. Вы находитесь почти так же близко к международному аэропорту Дубая, как и от нового международного аэропорта Шейха Мактума. Это спокойный район, в основном состоящий из вилл и таунхаусов с традиционной арабской и средиземноморской эстетикой. Сообщество пышно-зеленое с несколькими парками и местами отдыха для отдельных лиц и семей.

  • Умные дома с поддержкой AI
  • Чистый интерьер Качество воздуха
  • Централизованный и минеральный Гидрогенизированная питьевая вода
  • Эффективное управление отходами и их переработка
  • Радиантное охлажденное парниковое кафе с гидропоникой
  • Мастер-контроль от Single Mobile App
  • Интеллектуальная система доставки роботов
  • Контроль доступа к распознаванию лиц

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Treppan Tower
Дубай, ОАЭ
от
$253,199
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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