Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sunset Bay One с прямым доступом к пляжу и панорамными видами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Sunset Bay One — жилой комплекс на Dubai Islands, предлагающий полностью меблированные квартиры с высококачественной отделкой и современной техникой. Проект ориентирован на людей, которым важны комфорт, приватность и близость к природе. Из окон открываются виды на острова, а расположение обеспечивает быстрый доступ к пляжу и марине — всего в 3 минутах езды.
Особенностью проекта является сочетание приватности и курортного уровня инфраструктуры, создающее атмосферу закрытого островного сообщества. Sunset Bay One подойдёт тем, кто ищет дом с современным дизайном и удобствами для комфортного и спокойного образа жизни.
Удобства:
Рассрочка 20/40/40%
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.Особенности квартир
Полностью меблированные квартиры, с техникой и системой умный домРасположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в районе Dubai Islands, состоящем из четырех искусственных островов.