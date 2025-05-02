  1. Realting.com
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sunset Bay One с прямым доступом к пляжу и панорамными видами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sunset Bay One с прямым доступом к пляжу и панорамными видами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$781,856
18.05.2025
$781,856
17.05.2025
$778,967
16.05.2025
$779,490
14.05.2025
$785,766
13.05.2025
$777,387
11.05.2025
$775,711
10.05.2025
$778,304
09.05.2025
$771,982
08.05.2025
$769,175
07.05.2025
$771,825
14.04.2025
$717,878
13.04.2025
$718,299
12.04.2025
$720,981
11.04.2025
$737,272
10.04.2025
$740,276
09.04.2025
$744,001
08.04.2025
$743,536
06.04.2025
$743,970
05.04.2025
$737,194
04.04.2025
$747,049
;
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sunset Bay One с прямым доступом к пляжу и панорамными видами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22513
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410207
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Sunset Bay One — жилой комплекс на Dubai Islands, предлагающий полностью меблированные квартиры с высококачественной отделкой и современной техникой. Проект ориентирован на людей, которым важны комфорт, приватность и близость к природе. Из окон открываются виды на острова, а расположение обеспечивает быстрый доступ к пляжу и марине — всего в 3 минутах езды.

Особенностью проекта является сочетание приватности и курортного уровня инфраструктуры, создающее атмосферу закрытого островного сообщества. Sunset Bay One подойдёт тем, кто ищет дом с современным дизайном и удобствами для комфортного и спокойного образа жизни.

Удобства:

  • ⁠Захватывающие виды на острова
  • ⁠ ⁠Уровень жизни как на курорте
  • ⁠ ⁠Прямой доступ к пляжу и марине в 3 минутах езды
  • ⁠ ⁠Современный дизайн и продуманная инфраструктура

Рассрочка 20/40/40%

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Полностью меблированные квартиры, с техникой и системой умный дом

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Dubai Islands, состоящем из четырех искусственных островов.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Kensington Gardens с частной школой и лагунами рядом с Downtown Dubai, International City Phase 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,88 млн
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,25 млн
Жилой квартал Park Field Dubai Hills
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$369,863
Жилой комплекс Dubai Oasis
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,53 млн
Жилой комплекс J One Tower A
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$671,233
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sunset Bay One с прямым доступом к пляжу и панорамными видами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$781,856
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Armani Beach Residence
Жилой комплекс Armani Beach Residence
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$6,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Премиальные апартаменты в новом проекте Armani Beach Residence в районе Palm Jumeirah! Высокий доход от инвестиций - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Шикарный панорамный вид на море! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: спа-зона с сауной, ледяной баней и крытым …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Millennium Atria с отелем и торговым центром рядом с каналом и Даунтаун Дубай, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$385,122
В комплексе Millennium Atria на выбор представлены апартаменты-студии, а также резиденции с 1-3 спальнями, а также роскошные двухуровневые дуплексы с 3 спальнями. В апарт-отеле Millennium Atria имеется в общей сложности 347 апартаментов с обслуживанием. Среди удобств можно выделить круглосут…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс BINGHATTI HILLS
Жилой комплекс BINGHATTI HILLS
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$211,755
Год сдачи 2026
Площадь 41–125 м²
3 объекта недвижимости 3
Вдохновленный природными ландшафтами, Binghatti Hills стремится воплотить мирную сущность широких склонов холмов, создавая архитектурное чудо, которое излучает спокойствие и служит оазисом вдали от шума и суеты городской жизни, предоставляя жителям возможность жить в сообществе, а не в отдел…
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации