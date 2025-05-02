Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sunset Bay One с прямым доступом к пляжу и панорамными видами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Sunset Bay One — жилой комплекс на Dubai Islands, предлагающий полностью меблированные квартиры с высококачественной отделкой и современной техникой. Проект ориентирован на людей, которым важны комфорт, приватность и близость к природе. Из окон открываются виды на острова, а расположение обеспечивает быстрый доступ к пляжу и марине — всего в 3 минутах езды.

Особенностью проекта является сочетание приватности и курортного уровня инфраструктуры, создающее атмосферу закрытого островного сообщества. Sunset Bay One подойдёт тем, кто ищет дом с современным дизайном и удобствами для комфортного и спокойного образа жизни.

Удобства:

⁠Захватывающие виды на острова

⁠ ⁠Уровень жизни как на курорте

⁠ ⁠Прямой доступ к пляжу и марине в 3 минутах езды

⁠ ⁠Современный дизайн и продуманная инфраструктура

Рассрочка 20/40/40%

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Особенности квартир

Полностью меблированные квартиры, с техникой и системой умный дом

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе Dubai Islands, состоящем из четырех искусственных островов.