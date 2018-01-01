Премиальные апартаменты в новом проекте Armani Beach Residence в районе Palm Jumeirah! Высокий доход от инвестиций - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Шикарный панорамный вид на море! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Удобства: спа-зона с сауной, ледяной баней и крытым бассейном, тренажерный зал, сигарный салон прямо в библиотеке и компактный приватный кинотеатр, игровая комната, частный пляж, помощь парковщика и круглосуточная охрана и многое другое.
Расположение:
Эксклюзивный проект Armani Beach Residences at Palm Jumeirah расположится прямо в центре восточного полумесяца Palm Jumeirah.
5–20 минут - Sheikh Zayed Road, Dubai Marina, AL Sufouh.
25–35 минут - Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB).
План оплаты:
25% - первоначальный взнос
35% - на стадии строительства
40% - при завершении строительства
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