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Armani Beach Residence

Дубай, ОАЭ
от
€5,89 млн
;
9
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О комплексе

Премиальные апартаменты в новом проекте Armani Beach Residence в районе Palm Jumeirah! Высокий доход от инвестиций - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Шикарный панорамный вид на море! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.

Удобства: спа-зона с сауной, ледяной баней и крытым бассейном, тренажерный зал, сигарный салон прямо в библиотеке и компактный приватный кинотеатр, игровая комната, частный пляж, помощь парковщика и круглосуточная охрана и многое другое.

Расположение:
Эксклюзивный проект Armani Beach Residences at Palm Jumeirah расположится прямо в центре восточного полумесяца Palm Jumeirah.
5–20 минут - Sheikh Zayed Road, Dubai Marina, AL Sufouh.
25–35 минут - Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB).

План оплаты:
25% - первоначальный взнос
35% - на стадии строительства
40% - при завершении строительства

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Armani Beach Residence
Дубай, ОАЭ
от
€5,89 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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