Armani Beach Residence

Дубай, ОАЭ

Новый премиальный жилой комплекс LIV Waterside Brokers! Доходность от сдачи в аренду - от 6,7% в $! Хороший вариант для жизни и инвестиций! Предоставим каталог инвестора! Апартаменты предлагаются с мебелью и без! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 3 кв. 2025 г. Удобства: открытый бассейн с кабинками и просторным баром, несколько лаунжей, фитнес-центр, студия йоги и площадки для занятий на улице, спа, соляная пещера, сауна, бассейн с холодной водой, контрастный душ и пр. Расположение: LIV Waterside находится рядом с Al Marsa Street и в непосредственной близости от магистрали Sheikh Zayed Road. По центральной трассе эмирата вы сможете попасть в любой район Дубая. 5–15 минут - Palm Jumeirah, The Els Golf Club, Ain Dubai. 25–30 минут - Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai, заповедник Ras Al Khor. План оплаты: 40 - на стадии строительства 60 % - по завершении в сентябре 2025. Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком!