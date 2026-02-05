Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа вилл в Al Hidayriyyat, ОАЭ

3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Количество этажей 2
Al Naseem Villas by Modon: прибрежные виллы премиум-класса на острове Hudayriat!Al Naseem Vi…
$2,72 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Al Naseem Villas by Modon: прибрежные виллы премиум-класса на острове Hudayriat!Al Naseem Vi…
$2,12 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Al Naseem Villas by Modon: прибрежные виллы премиум-класса на острове Hudayriat!Al Naseem Vi…
$2,45 млн
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Al Hidayriyyat, ОАЭ

