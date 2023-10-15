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Виллы с видом на море в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

Абу-Даби
22
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5 объектов найдено
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн

Параметры недвижимости в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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