Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Терраса

Квартиры-студии с террасой в Абу-Даби, ОАЭ

;
Абу-Даби
6
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 1 комната
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/17
МОЕ ОПИСАНИЕ Роскошная студия с рассрочкой до получения ключей площадью 36,7 кв.м. на 14 …
$446,299
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти