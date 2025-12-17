Показать объекты на карте Показать объекты списком
Частные дома с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
117
Ghadeer Al Tayr
6
23 объекта найдено
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
$4,05 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
$2,08 млн
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 271 м²
Количество этажей 2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
$5,23 млн
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
$834,543
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 566 м²
Количество этажей 2
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
$1,61 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 542 м²
Количество этажей 2
Начните владеть идеальной инвестицией с этой роскошной и высококлассной виллой! Эта качестве…
$1,82 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
Эта роскошная и уникальная вилла расположена в Хидд Аль Саадият, напротив прекрасного пляжа …
$3,75 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
$933,708
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Golf Gardens - очень популярный комплекс с выдающимися удобствами для отдыха, включая бассей…
$1,42 млн
Оставить заявку
Vienna PropertyVienna Property
Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
$531,695
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
$685,706
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
$698,984
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Bloom is the place to own! “As the name suggests your life will be in BLOOM” The property a…
$986,950
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 526 м²
Количество этажей 2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
$3,00 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 746 м²
Количество этажей 2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
$6,16 млн
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
$3,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
$567,688
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Al Reef Villas - это уютное закрытое сообщество с разными стилями. С структурированными пове…
$775,983
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …
$518,727
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 874 м²
Количество этажей 2
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
$15,29 млн
Оставить заявку
Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
$2,99 млн
Оставить заявку

