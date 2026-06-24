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Снять квартиру на долгий срок в Ускюдаре, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 13/15
Сдается в аренду квартира с 3 спальнями и балконом на верхнем этаже в комплексе Benesta Acıb…
$4,079
в месяц
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