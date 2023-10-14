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Многоуровневые квартиры в Ускюдар, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 6 спален в Ускюдар, Турция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Кошуйолу Кору ЭвлериОписание проектаПодходит для гражданстваНазвание Deed готовоГотов к пере…
€2,33 млн
Realting.com
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