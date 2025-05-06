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Дуплексы в Умрании, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Умрание, Турция
Дуплекс 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Двухуровневая квартира на продажу в Умрание с крытым бассейном Квартира-дуплекс расположена …
$454,366
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Дуплекс 5 комнат в Умрание, Турция
Дуплекс 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 422 м²
Количество этажей 34
Инвестиционные квартиры рядом со станцией метро в Умрание, Стамбул Квартиры расположены в ра…
$1,70 млн
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