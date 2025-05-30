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Купить жилую недвижимость в Сулейманпаше, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Сулейманпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Сулейманпаша, Турция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Kleopatra Saray. Премиальный Жилой комплекс расположен в центральной части Алании. …
$176,652
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