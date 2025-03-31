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Квартиры в Selcuklu, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Selcuklu, Турция
Квартира 2 комнаты
Selcuklu, Турция
Число комнат 2
Площадь 105 м²
$100,745
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Квартира 1 комната в Selcuklu, Турция
Квартира 1 комната
Selcuklu, Турция
Число комнат 1
Площадь 37 м²
$81,246
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Квартира 3 комнаты в Selcuklu, Турция
Квартира 3 комнаты
Selcuklu, Турция
Число комнат 3
Площадь 104 м²
$258,904
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