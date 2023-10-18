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Магазины в Pursaklar, Турция

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1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Просторные Коммерческие Помещения Рядом с Государственной Больницей в Пурсакларе, Анкара Ком…
€146,000
Realting.com
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