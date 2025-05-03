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Снять пентхаусы с бассейном на длительный срок в Турции

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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировкой 4+1 с просторной площадью, находящийся в це…
$4,541
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты в Убе, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/10
Для аренды Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировки 3+1 с просторной площадью 200 м²…
$2,270
в месяц
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