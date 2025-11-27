Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда дуплексов с видом на горы в Турции

1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в , Турция
Дуплекс 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Сдается двухуровневая квартира с 2 спальнями в Ялове, Термаль Ялова известна своей близостью…
$544
в месяц
