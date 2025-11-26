Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дуплекс

Снять дуплексы на длительный срок в Турции

Дуплекс 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном и большой зелёной зоной в Анталии, Дёшемеалты, Ешильбайыр Сдае…
$1,773
в месяц
Дуплекс 3 комнаты в , Турция
Дуплекс 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Сдается двухуровневая квартира с 2 спальнями в Ялове, Термаль Ялова известна своей близостью…
$544
в месяц
