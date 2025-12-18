Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Памуккале
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Памуккале, Турция

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 м² в Kale, Турция
Коммерческое помещение 3 м²
Kale, Турция
Площадь 3 м²
$46,39 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 292 м² в Памуккале, Турция
Коммерческое помещение 292 м²
Памуккале, Турция
Площадь 292 м²
$8,23 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти