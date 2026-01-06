Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Odunpazarı
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Odunpazari, Турция

коммерческая недвижимость
7
магазины
4
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 220 м² в Odunpazari, Турция
Инвестиционная 220 м²
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$5,56 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти