Квартира в новостройке New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

📍 Алания Кестель

💫 Виста

✨ Спланированная с горизонтальной и малоэтажной архитектурой, Vista предлагает стиль жизни в центре города.

✨Проект предлагает простые варианты оплаты, с 20-месячными рассрочками.

🔱 Проект включает квартиры, подходящие для получения турецкого гражданства.

🛣️ 1 км до моря

🛣️ 7 км до центра Алании

🛣️ 3 км до Махмутлар

🛣️ 37 км до аэропорта Газипаша

✨ Частные купальные апартаменты с прямым доступом к бассейну с балкона, водные горки для взрослых и детей, бесконечные бассейны, водопады, пешеходные зоны, баскетбольные и волейбольные корты, теннисные корты, настольный теннис и оборудование для водного поло, специально разработанные детские игровые площадки, перголы и сидячие группы в больших и экологически спроектированных садах являются одними из привилегированных и ярких наружных устройств Vista.

✨ в закрытых помещениях;

⚡️ Общее лобби, прием, крытый паркинг, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, сауна, паровая и соляная комната, комнаты для массажа и релаксации, фитнес-центр, бизнес-зал, комнаты для хобби для взрослых, детская игровая площадка, бильярд и зал для настольного тенниса также входят в число крытого оборудования Vista.

✨ 2+1 – 1+1 квартиры;

⚡️ Архитектура Vista планировалась модульно, с долгосрочными исследованиями, которые учитывают функциональность областей использования, учитывая ваши потребности и вкусы в выбранном вами жилом пространстве.

⚡️ Хотя Анталия и Алания не находятся в зонах землетрясений, Vista, которая будет построена в соответствии с последними жилищными правилами землетрясений и с использованием строительных материалов самого высокого качества, обещает вам счастливую и безопасную жизнь.

175 000 € ~ 505 000 €