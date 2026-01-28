  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Квартира в новостройке New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Кестель, Турция
от
$207,760
от
$66/м²
;
21
ID: 24634
ID новостройки на Realting
In CRM: 1008
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Кестель

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

English English

📍 Алания Кестель
💫 Виста
✨ Спланированная с горизонтальной и малоэтажной архитектурой, Vista предлагает стиль жизни в центре города.

✨Проект предлагает простые варианты оплаты, с 20-месячными рассрочками.

🔱 Проект включает квартиры, подходящие для получения турецкого гражданства.
🛣️ 1 км до моря
🛣️ 7 км до центра Алании
🛣️ 3 км до Махмутлар
🛣️ 37 км до аэропорта Газипаша
✨ Частные купальные апартаменты с прямым доступом к бассейну с балкона, водные горки для взрослых и детей, бесконечные бассейны, водопады, пешеходные зоны, баскетбольные и волейбольные корты, теннисные корты, настольный теннис и оборудование для водного поло, специально разработанные детские игровые площадки, перголы и сидячие группы в больших и экологически спроектированных садах являются одними из привилегированных и ярких наружных устройств Vista.
✨ в закрытых помещениях;
⚡️ Общее лобби, прием, крытый паркинг, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, сауна, паровая и соляная комната, комнаты для массажа и релаксации, фитнес-центр, бизнес-зал, комнаты для хобби для взрослых, детская игровая площадка, бильярд и зал для настольного тенниса также входят в число крытого оборудования Vista.
✨ 2+1 – 1+1 квартиры;

⚡️ Архитектура Vista планировалась модульно, с долгосрочными исследованиями, которые учитывают функциональность областей использования, учитывая ваши потребности и вкусы в выбранном вами жилом пространстве.
⚡️ Хотя Анталия и Алания не находятся в зонах землетрясений, Vista, которая будет построена в соответствии с последними жилищными правилами землетрясений и с использованием строительных материалов самого высокого качества, обещает вам счастливую и безопасную жизнь.
175 000 € ~ 505 000 €

Местонахождение на карте

Кестель, Турция
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
