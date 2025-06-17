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Жилой комплекс

Махмутлар, Турция
от
$135,464
BTC
1.6113136
ETH
84.4558361
USDT
133 930.8514057
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26658
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 с видом на море в комплексе Yekta Towers Residence.

YektaTowers - жилой комплекс с удобствами 5* отеля, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания в 400 метрах от моря.

Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов, супермаркетов, парков с детскими площадками, есть отделения банков и банкоматы, почта, пункты медицинской помощи. Четыре раза в неделю проходят продуктовые и вещевые базары.


Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • В местах общего пользования - улучшенная отделка качественными материалами
  • Лестницы облицованы мрамором
  • Современные лифты
  • Консьерж-сервис
  • Открытый плавательный бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Спутниковое ТВ
  • Wi-Fi-интернет
  • Фитнес-центр
  • Сауна 
  • Турецкая баня
  • Паровая комната
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт
  • Детская площадка
  • Зона барбекю с беседками
  • Генератор
  • Охрана 24/7
  • Смотритель комплекса
  • Открытый паркинг  


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс
Махмутлар, Турция
от
$135,464
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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