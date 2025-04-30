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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.

Каргыджак, Турция
от
$127,055
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ETH
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
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ID: 26421
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Palace Residence на берегу моря:

Комплекс расположен на общей площади 4.700 м2 состоит из четырех 5-ти этажных блоков.

Новый жилой комплекс премиум-класса в 50 метрах от Средиземного моря уровня 5* отеля, в экологически чистом районе Каргыджак.
 

Прекрасное расположение: 

  • В 50 м от моря и пляжа
  • До центра Махмутлар 2 км
  • До центра Аланьи 16 км
  • До аэропорта Газипаша 20 мин. езды
     

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Спортзал
  • Сауна и Хамам
  • Массажные комнаты
  • Детская площадка
  • Беседки для отдыха
  • Зона барбекю
  • Генератор
  • Зимний бассейн
  • Парковка
  • Видеонаблюдение 24/7

Большой выбор квартир 1+1, 2+1 на вторичном рынке во всей Алании.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$127,055
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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