Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Palace Residence на берегу моря:
Комплекс расположен на общей площади 4.700 м2 состоит из четырех 5-ти этажных блоков.
Новый жилой комплекс премиум-класса в 50 метрах от Средиземного моря уровня 5* отеля, в экологически чистом районе Каргыджак.
Прекрасное расположение:
Инфраструктура:
Большой выбор квартир 1+1, 2+1 на вторичном рынке во всей Алании.
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