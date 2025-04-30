Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.

Лицензия на краткосрочную аренду!
Квартиры с одной спальней (1+1) 70 м2, южный фасад, с видом на море в комплексе Novus Sky.
Комплекс расположен в городе Аланья в районе Махмутлар, на улице Барбарос в 120 метрах от моря.
Рядом есть все необходимое для отдыха и постоянного проживания, магазины, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности от комплекса.
Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.
Жилой комплекс строится на территории 3.300 м2, состоит из двух 12-и этажных блоков.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
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