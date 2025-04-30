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Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.

Махмутлар, Турция
от
$153,913
BTC
1.8307691
ETH
95.9584376
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26228
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Лицензия на краткосрочную аренду!

Квартиры с одной спальней (1+1) 70 м2, южный фасад, с видом на море в комплексе Novus Sky.

Комплекс расположен в городе Аланья в районе Махмутлар, на улице Барбарос в 120 метрах от моря.

Рядом есть все необходимое для отдыха и постоянного проживания, магазины, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности от комплекса.

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.

Жилой комплекс строится на территории 3.300 м2, состоит из двух 12-и этажных блоков.


Основные характеристики:

  • Квартир отделаны гипсовой штукатуркой
  • Декорированные подвесные потолки
  • Половое покрытие керамикой и мрамором
  • Двойные стены со звуко-тепло изоляцией
  • Межкомнатные двери
  • Бронированные входные двери
  • Окна с двойным остеклением, ПВХ
  • Интернет и центральная спутниковая система
  • Встроенная кухня с гранитной столешницей
  • Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина
  • Бойлер
  • Алюминиевые перила + стекло


Инфраструктура:

  • Открытый взрослый и детский бассейны
  • Крытый бассейн
  • Беседки для отдыха и место для барбекю
  • Детская площадка
  • Крытая парковка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Турецкая баня (хамам)
  • Генератор
  • Огороженная и охраняемая территория
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Смотритель


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Махмутлар, Турция
от
$153,913
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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