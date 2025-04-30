Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.

Лицензия на краткосрочную аренду!

Квартиры с одной спальней (1+1) 70 м2, южный фасад, с видом на море в комплексе Novus Sky.

Комплекс расположен в городе Аланья в районе Махмутлар, на улице Барбарос в 120 метрах от моря.

Рядом есть все необходимое для отдыха и постоянного проживания, магазины, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности от комплекса.

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.

Жилой комплекс строится на территории 3.300 м2, состоит из двух 12-и этажных блоков.



Основные характеристики:

Квартир отделаны гипсовой штукатуркой

Декорированные подвесные потолки

Половое покрытие керамикой и мрамором

Двойные стены со звуко-тепло изоляцией

Межкомнатные двери

Бронированные входные двери

Окна с двойным остеклением, ПВХ

Интернет и центральная спутниковая система

Встроенная кухня с гранитной столешницей

Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина

Бойлер

Алюминиевые перила + стекло



Инфраструктура:

Открытый взрослый и детский бассейны

Крытый бассейн

Беседки для отдыха и место для барбекю

Детская площадка

Крытая парковка

Фитнес зал

Сауна

Турецкая баня (хамам)

Генератор

Огороженная и охраняемая территория

Круглосуточное видеонаблюдение

Смотритель



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