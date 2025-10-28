Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять виллы посуточно в Мугле, Турция

1 объект найдено
Вилла 1 комната в Yesiluzumlu, Турция
Вилла 1 комната
Yesiluzumlu, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 738 м²
Количество этажей 2
$240
за сутки
Агентство
TURK KEY
Языки общения
English
