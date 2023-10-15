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Жильё возле озера в Milas, Турция

квартиры
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€957,859

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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