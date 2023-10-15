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Жильё с видом на горы в Milas, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Meselik, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Meselik, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
€957,859
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kemikler, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kemikler, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры с Видом на Природу Недалеко от Аэропорта Бодрума в Миласе, Мугла Квартиры с инвести…
€150,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doerttepe, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€390,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doerttepe, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doerttepe, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Сдвоенные Виллы с Видом на Природу в Тихом Месте в Миласе, Мугла Сдвоенные виллы расположены…
€273,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Milas, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Milas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/6
Роскошные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Мугле, Милас Современные апартаменты располож…
€147,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Milas, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Milas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/6
Роскошные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Мугле, Милас Современные апартаменты располож…
€128,000

Параметры недвижимости в Milas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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