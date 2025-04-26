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Квартиры с террасой в Милясе, Турция

пентхаусы
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Dorttepe, Турция
Квартира 4 комнаты
Dorttepe, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция Резиденция располагает…
$439,000
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Квартира 4 комнаты в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 4 комнаты
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Трёхуровневые дома в жилом комплексе с частным пляжем, пристанью, широким спектром услуг в Б…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Kuyucak Mevkii, Турция
Квартира 5 комнат
Kuyucak Mevkii, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция Роскошный жилой к…
$996,445
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Квартира 2 комнаты в Gulluk, Турция
Квартира 2 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Современная резиденция с аквапарком и рестораном в зеленом спокойном районе, Бодрум, Турция …
$483,732
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